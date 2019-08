Usuarios de redes reprueban pelea entre conductores

¿Qué nos pasa? De nuevo captan esta tarde a dos conductores pelando en Av. Garza Sada #Monterrey ... a bajarle dos rayas a la violencia vial. pic.twitter.com/No1Lqi4EAR — José Luis García C (@joluisgarcia) August 19, 2019

Usuarios de redes sociales reprobaron el incremento decallejeras por incidente viales que se registran en diferentes puntos de; en esta ocasión, debido a un video donde se observa el intercambio deentre dos conductores registrado en la avenidaEn la grabación, de 20 segundos de duración, se observa como dos hombres pelean sobre dicha avenida de Monterrey, sin que nadie intervenga para separarlos.En los comentarios que aparecen en dicha publicación, usuarios condenan el incremento de este tipo de actos de violencia en calles del estado , aunque otros reprueban la forma en que los hombres tiran golpes sin atinar a su objetivo, pues dicen: “ni se pegan”."No sé porque se bajan a hacer el ridículo, si saben que no traen nada en el morral, hasta dos niños de kínder pelean mejor”, se lee en uno de los comentarios."¿Qué nos pasa? De nuevo captan esta tarde a dos conductores pelando en Av. Garza Sada #Monterrey ... a bajarle dos rayas a la violencia vial”, destaca el comunicador que publica el video en Twitter."Por vergüenza, si no saben pelear no se avienten, perdí segundos importantes de mi vida viendo esto”, resalta otro usuario."Es de siempre.... La gente en general trae una jetota, todos están enojados por la situación económica, por el calor... todos son bien agresivos”, se agrega en otro mensaje.