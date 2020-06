Usuarios pagan a Hacienda y a las apps hasta 50% de sus ingresos

Escuchar Nota

“Cuando vi que estaba pasando eso, en seguida cancele las ventas que había hecho el lunes 1 de junio, cuando comenzó esto, desactive mis publicaciones, pues ya no me conviene vender incluso por debajo del precio que tienen en realidad”, afirmó Ivone Cisneros quien no se ha dado de alta en Hacienda.

“En medio de una crisis económica la gente está buscando alternativas para comercializar y lo que vamos a ver es una cierta barrera de entrada en la plataforma que es el que se tengan que formalizar previamente para acceder al canal, que es el único que recurso que tienen hoy”, dijo Alehira Orozco, directora de políticas públicas de Mercado Libre México.

“Di el salto por la pandemia, el primer mes ya tenía ventas, pero ya mejor pausé todo en lo que actualizo la información fiscal, porque me quitan al menos un tercio de lo que ganaba por producto”, compartió Flavio.

“En la aplicación nos muestran las retenciones al momento y semanales, por el momento no se ve mucho, pero pasan los días y ahí se verán los impactos”, dijo Saúl, repartidor de varias aplicaciones de entrega a domicilio, quien en la primera semana ya vio un recorte de 6 por ciento en sus ganancias de la semana.

“De Uber nos dijeron que iban a absolver el impuesto subiendo el valor del viaje hasta por dos meses, pero no sabemos, porque nos bloqueó la cuenta hasta que abran sus oficinas y nos den una solución y una plática del nuevo régimen, porque están pidiendo el RFC del dueño del auto y del socio conductor”, compartió Jaime, que pidió omitir su apellido.

