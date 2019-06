Usuarios reportan fallas en app y banca en línea de HSBC

Usuarios de HSBC reportan fallas en la aplicación móvil, así como de la banca en línea de la institución financiera, debido a problemas en sus sistema, por lo que no han podido realizar operaciones, señalaron a través de redes sociales.Los clientes señalan que no les permite acceder a los servicios por no contar con conectividad a internet, pese a que sí cuentan con una red para hacerlo.El banco recomendó a sus clientes usar los otros canales que están operando con normalidad para realizar sus transacciones, como lo son las sucursales.Asimismo, argumentó que ya se encuentra trabajando para solucionar los problemas en su aplicación y banca en línea a la brevedad.