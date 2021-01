Usuarios reportan fallas en Disney Plus

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Usuarios reportan en redes sociales que la plataforma de streaming de Disney Plus presenta fallas.



En un ejercicio realizado por Grupo REFORMA, el servicio impide iniciar sesión, al presentar diversos códigos de error, tanto en la app móvil en Android, como en el canal de Roku.



Según el sitio Downdetector, comenzaron a surgir reportes de fallas a partir de las 21:00 horas.



Hasta el momento, Disney Plus no ha emitido información al respecto.