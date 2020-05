Utilidades 2020: ¿cuándo se pagan y cómo hacer el cálculo?

Escuchar Nota

La empresa tiene la obligación de hacer el reparto de utilidades, ya que las mismas son las generadas en el ejercicio fiscal 2019 (de enero a diciembre 2019), si no las pagan llámenos al 800 911 78 77 y 800 717 2942 — profedet (@PROFEDET) April 3, 2020

¿Te despidieron de tu trabajo o te mandaron a casa sin goce de sueldo por la emergencia de #coronavirus #COVID19?



¡Levanta un reporte en la #ProcuraduríaDigital!



https://t.co/ygwcCB3DRq



La #STPS y la @PROFEDET te acompañaremos en todo momento.#UnidosSaldremosAdelante pic.twitter.com/qbactgxJIt — STPS México (@STPS_mx) April 29, 2020

La @STPS_mx y la @PROFEDET ponen a tu disposición la Procuraduría Digital de Atención al Trabajador - COVID-19, para dar seguimiento a las afectaciones laborales, por despido o permiso sin goce de sueldo, derivadas de la actual emergencia sanitaria.

https://t.co/qgAHqRK0Jx pic.twitter.com/3R6yhMlhPq — profedet (@PROFEDET) April 29, 2020

La repartición de utilidades en una empresa es un derecho de los trabajadores y su regulación se encuentra en la fracción IX, apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en Artículo 120 de la Ley Federal de Trabajo.Los trabajadores que presten un servicio a una persona moral y reciban el pago de un salario tienen derecho a recibir la repartición de las utilidades que generaron.Para que los trabajadores conozcan si el patrón declaró utilidades, los patrones están obligados a entregar a los representantes de sus empleados la copia de la declaración anual, luego de 10 días contados a partir de la fecha de prestación de la misma.La utilidad se divide en dos partes.y se pone a consideración el número de días laborados por cada uno en el año, sin importar su salario.por el trabajo realizado en el año.El reparto de utilidadesLas personas morales deberán entregar al trabajador su reparto de utilidades del 1 de abril al 30 de mayo de cada año.A las utilidades del ejercicio anterior no reclamadas en el año que sean exigibles, se les agregará la utilidad repartible del siguiente año.El plazo para el cobro de utilidades es de un año a partir del día siguiente en que se genere la obligación.De acuerdo con la Profedet, la empresa tiene la obligación de hacer el reparto de utilidades, ya que las mismas son las generadas en el ejercicio fiscal 2019 .Trabajadores contratados por honorarios.Directivos.Gerentes.Gerentes generales.Socios.Accionistas.La PTU es el 10 por ciento de las ganancias totales que generó la empresa en el ejercicio correspondiente del año en curso. La cantidad de la utilidad que le toca a cada trabajador dependerá de otros factores.Se debe determinar el 10% de las ganancias totales obtenidas por la empresa.Dividir el resultado del paso 1 en 2 partes: 50% se reparte con respecto a los días laborados y el otro 50% en proporción al salario total de los trabajadores.PTU de días Laborados:El 50% del total de las utilidades a repartir, se divide entre el total de días.El resultado de la división se multiplica por los días laborados de cada empleado, el resultado es la utilidad por días laborados de cada trabajador.Se suman los salarios percibido de cada empleado con derecho a participar.El 50% del total de las utilidades a repartir, se divide entre el total de los salarios.El resultado de la división se multiplica por el salario percibido por cada empleado, el resultado es la utilidad por salario de cada trabajador.Se suma el PTU por días laborados y por salario para obtener el valor final de las utilidades.Se aplica la resta de impuestos y el resultado es la utilidad final que percibirá el empleado.¿Cuáles son los días que se consideran como laborados?Los días laborados son aquellos en los que el trabajador perciba su salario, incluso cuando no trabaje como: incapacidades temporales por riesgo de trabajo, periodos prenatales y postnatales, descanso semanal, vacaciones y días festivos.Las utilidades se pagaran directamente al trabajador. Solo en los casos en que este imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigosEl reparto de utilidades solo causa impuesto si excede el equivalente a 15 días de salario mínimo.La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo estableció que no pagar las utilidades conlleva a multas que van de los 50 a los 5000 salarios mínimos vigentes.La PROFEDET pone a disposición del público sus servicios de orientación gratuita a través de los teléfonos 01 800 71 72 942 y 01 800 911 78 77.