Utiliza Franco Escamilla las redes para sus shows

Al igual que muchos compañeros,encontró en las redes sociales el escenario ideal para entretener en este momento en el que la recomendación es quedarse en casa.A mediados de febrero, ante la contingencia sanitaria, el comediante se refugió en su hogar, donde comparte el tiempo en familia y crea nuevo contenido para su canal de, que abrió en el 2007 y a la fecha supera los 6 millones de suscriptores.Hay Franco de lunes a jueves a través de su canal, pues el encierro lo llevó a crear tres nuevos programas.“Una vez que acordamos cómo íbamos a trabajar y me planteé todo lo que iba a hacer para mi canal, todo fluyó”.Los programas que estrenó son:e, un concurso que transmite los jueves en el que una persona del público se gana ¡5 mil pesos!, Freestyle para Topos y Sígueme el Viaje.Estas emisiones, contó, las tenía en mente desde hace meses, pero por falta de tiempo no las concretaba.La aplicaciónha conquistado a jóvenes y también chavorrucos. Uno de los comediantes más presentes en esta aplicación es Escamilla y él ni en cuenta.“No sé qué tanto me beneficie porque el Tik Tok es más para jóvenes y tal vez ellos no conocen mi trabajo, escuchan esos audios en un video de Tik Tok y no tienen idea de quién soy. Ni modo que me anuncie en mis próximos eventos: va a estar Franco Escamilla, el de Tik Tok”, expresó.El coronavirus también es causa de risa con los memes y burlas que circulan en las redes sociales yaprueba todo esto.Comentó que esto es una característica del mexicano y es algo que no se puede negar.“Me fascina que tenemos algo de qué reírnos para burlarnos y esto no va a ser la excepción”.