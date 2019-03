Utilizan tratamiento emergente para personas con TOC

Ciudad de México.- Un estudio realizado por diversas universidades de Reino Unido sugirió que la estimulación cerebral profunda dirigida, puede mejorar de manera significativa los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo (TOC).Las personas con ese padecimiento suelen tener pensamientos intrusivos no deseados, comportamientos repetitivos que causa un deterioro en la vida cotidiana. En casos graves, los pacientes con este trastorno no pueden salir de casa por temor a la contaminación.En un comunicado, la Universidad de Cambridge recordó que esa conducta repetitiva y compulsiva se asocia al deterioro cognitivo, una incapacidad para adaptarse a nuevas situaciones.La estimulación cerebral profunda (DBS, por sus siglas en inglés) es un tratamiento emergente para dicho trstorno, cuando todos los métodos tradicionales fallan.El estudio fue hecho por investigadores del University College de Londres y la Universidad de Cambridge, y otros centros con sede en Reino Unido.Para el desarrollo de la investigación, los científicos trabajaron con seis pacientes con TOC resistentes al tratamiento tradicional, quienes ingresaron a un ensayo controlado doble ciego de DBS.En el artículo publicado en la revista "Biological Psychiatry", los investigadores destacan que compararon los efectos de la estimulación cerebral profunda, en dos sitios del cerebro.“Se ha descubierto información importante sobre cómo el cerebro cambia en el TOC grave responsable de las obsesiones y las compulsiones, el estado de ánimo deprimido y la inflexibilidad cognitiva podrían aliviarse”, detallaron los expertos.El llamado Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) se caracteriza por la persistencia de comportamientos compulsivos e ideas recurrentes que producen temor o aprensión. Este desorden afecta aproximadamente al 2.5% de la población mundial.El TOC tiende a reducir drásticamente la calidad de vida de la persona afectada. Un caso claro de lo antes dicho fue publicado en el año 2013 por el Industrial Psychiatry Journal: un adolescente de 12 años bajó su rendimiento académico de forma alarmante, ¿la causa? Imágenes intrusivas y constantes de personas peleando o sangrando, algo totalmente inusual para él.El joven era incapaz de detener estos pensamientos, lo cual le provocaba palpitaciones, miedo y falta de concentración. Por otra parte, al perder su capacidad para estudiar, las relaciones con su familia se resintieron. Nadie podía comprender lo que le pasaba. Solo dos años después de que comenzaron los síntomas, la madre decidió llevarlo al especialista donde fue diagnosticado y tratado.El agotamiento físico y mental que produce esta condición conlleva en muchos casos discapacidad. Por esa razón es esencial encontrar un tratamiento que permita la recuperación efectiva de los pacientes.Los tratamientos más usuales incluyen terapia cognitivo – conductual y fármacos inhibidores de la recaptación de serotonina como el Prozac o fluoxetina. Sin embargo, alrededor del 40% de los pacientes no muestran signos de mejoría.La Estimulación Cerebral Profunda (ECP) es un tratamiento quirúrgico mediante el cual se implantan neuroestimuladores que envían impulsos eléctricos a zonas específicas del cerebro. Esta terapia ha sido utilizada en la enfermedad de Parkinson en fase avanzada, pero solamente cuando se han agotado todas las opciones de tratamiento.El estudio recientemente publicado en Biological Psychiatry sugiere la ECP como una oportunidad viable para mejorar el bienestar y la calidad de vida de pacientes con trastorno obsesivo-compulsivo.Su afirmación se basa en la realización de un ensayo doble-ciego con seis pacientes con trastorno obsesivo compulsivo y resistentes al resto de los tratamientos habituales.Se monitoreó y comparó el efecto de los neuroestimuladores en dos zonas del cerebro previamente reportadas como importantes en el desarrollo de la enfermedad: el núcleo subtalámico y la cápsula ventral. El estudio tuvo una duración de 9 meses.De acuerdo con los autores, la estimulación combinada de ambas zonas redujo los síntomas de forma efectiva, mientras que la estimulación individual del núcleo subtalámico mejoró la capacidad de adaptarse a nuevas reglas o situaciones (flexibilidad cognitiva).La actividad sobre la cápsula ventral tuvo una influencia positiva sobre el estado de ánimo de los pacientes. De hecho, uno de los participantes afirmó sentirse alegre y listo para vivir independiente por primera vez en 10 años. Estos resultados parecen indicar que la ECT podría actuar sobre distintos circuitos cerebrales aliviando la depresión, las fobias y compulsiones de las personas con este trastorno en su forma más severa.