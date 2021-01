Va a despedir Trinity a 230 de sus empleados

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Trinity Industries de México reajustará 230 trabajadores esta semana y como la tendencia de la producción es a la baja, se avecinan más bajas en los próximos 15 días, advirtió Jorge Carlos Mata Pérez, secretario general de la CTM en Monclova.



Agregó que la empresa notificó ya al sindicato que no logró obtener el contrato que esperaba para la próxima semana para la fabricación de carros de ferrocarril que requeriría de 300 a 400 trabajadores.



De esta manera, no tiene otra opción que el reajuste de personal, al cual dará inicio en esta primera semana de enero.



“Hoy se inició un proceso de bajas de algunas áreas de Trinity en las que ya no se pudo obtener contratos nuevos para seguir laborando”, señaló el dirigente sindical, quien lamentó que el mercado siga contraído.



Sostuvo que la empresa les comunicó que continúa haciendo esfuerzos para que dicho contrato pueda cerrarse con sus clientes en el extranjero para poder mantener la plantilla productiva.



De concretarse en cualquier momento, dijo, estarían en posibilidad de llamarles a los trabajadores, ya que saben es personal calificado.



Mata Pérez reconoció que la situación económica recesiva es global en el ramo automtor y de carros de ferrocarril, por lo que no se ve una reactivación cercana de los mercados.



Como sindicato, agregó, tratarán de acomodar al mayor número de trabajadores en otras empresas con las que hablarán para ver la oportunidad de contrataciones nuevas en el año.