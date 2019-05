Va a juicio nueva Fiscal Anticorrupción

Un juez federal admitió hoy a trámite una demanda de amparo que cuestiona el nombramiento de la titular de la nueva Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción.Francisco Migoni Goslinga, juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa, dio 15 días al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y al Senado para que rindan informes sobre la designación de María de la Luz Mijangos Borja, quien participará en el juicio como tercera interesada.Gertz designó a Mijangos el 8 de febrero. El nombramiento se concretó en marzo, una vez que el Senado dejó pasar el plazo legal de 20 días hábiles sin hacer alguna objeción.El amparo fue promovido por la asociación civil Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano, que cuestiona la cercanía de Mijangos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido."La designación se efectuó sin que el Fiscal General hubiere emitido una convocatoria, sin comparecencias públicas de la doctora Mijangos, sin aportarse las razones de idoneidad para que ocupara el cargo y sin evaluar si los vínculos que tiene con el Presidente de la República y Morena pudieran trascender al ejercicio de su cargo", afirma la demanda."Además, en el proceso de designación de la Fiscal Anticorrupción no fueron publicados documentos que revelaran los fundamentos de su elección, ni se garantizó la participación ciudadana, contra lo ordenado por la ley".Al Senado se le reclama no haber cumplido su papel de contrapeso para esta designación, regulada por la Ley Orgánica de la FGR."Cualquier ciudadana y ciudadano podrá participar en el proceso de designación de los Fiscales Especializados, aportando información fidedigna relevante sobre los aspirantes; así como su apoyo u objeción contra candidaturas específicas, asistiendo y proponiendo preguntas durante las comparecencias", dice el artículo 25 de la ley."Todo proceso de designación estará sujeto a los principios de máxima transparencia y publicidad, desde su convocatoria hasta la designación", dice el artículo 24.Mijangos, Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, fue titular de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del DF durante las jefaturas de Gobierno de López Obrador y Marcelo Ebrard, actual Canciller.Como titular de la Fiscalía, le corresponde perseguir el capítulo Delitos por Hechos de Corrupción del Código Penal Federal, y es parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.Cabe mencionar que, en 2005, la Suprema Corte de Justicia estableció que los particulares no pueden cuestionar, por vía de un amparo, el incumplimiento de requisitos legales para designación de funcionarios.Sin embargo, la nueva Ley de Amparo, vigente desde 2013, expandió el concepto de interés legítimo para presentar estas demandas, por lo que la impugnación contra Mijangos sí podría llegar a una sentencia de fondo sobre la legitimidad del proceso para nombrarla.