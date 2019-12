Va a proceso #LordCafé

Ciudad de México.- El hombre que la semana pasada fue captado en video mientras insultaba a una mujer, dañaba su vehículo a patadas y le arrojó un café, fue vinculado a proceso este lunes, informó la Fiscalía del Estado.



"La jueza (Claudia Rodríguez) consideró que había suficientes elementos, que el Ministerio Público los había aportado para poder vincular a proceso tanto por el delito de daño a las cosas como contra la dignidad de las personas", declaró Ricardo Franco, vocero de la Fiscalía.



Por el delito de daño a las cosas, la jueza determinó que pueden solucionar el conflicto a través de la mediación, además porque el vehículo no era de la propiedad de la víctima. Este proceso se suspendió por diez días a la espera que las partes decidan en el Instituto de Justicia Alternativa si llegan a un acuerdo.



Por lo que respecte al delito contra la dignidad de las personas, el Ministerio Público presentó un dictamen psicológico en el que se establece que "debido a la situación que está viviendo la muchacha no es posible llegar a la mediación", explicó Franco.



Este proceso no se suspendió, sino que se dieron dos meses para el cierre de la investigación, tiempo en el cual la jueza dictó medidas cautelares para que Daniel "N" fuera a firmar cada 15 días a los juzgados hasta por seis meses, no podrá salir del país ni del estado y deberá recibir pláticas para erradicar la violencia de género.



Tampoco se podrá acercar a la víctima o a los testigos o a los demás involucrados.



El pasado martes se divulgó en redes sociales un video en el que un sujeto, Daniel "N", dañaba a patadas el vehículo que tripulaba una joven de nombre Sofía tras un percance vial. Pese a que la víctima le decía que ya había llamado al seguro, el sujeto la insultó y le arrojó un café para después irse. Fue bautizado en redes como "Lord Café".



Con información de El Informador