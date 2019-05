Va al médico por cólicos; descubre embarazo de 8 meses

Médicos de todo el mundo han quedado conmocionados luego de darse a conocer el caso de una mujer brasileña de 27 años de edad quien durante una vista con su ginecólogo se enteró que estaba embarazada y contaba con solo unos días para que el bebé naciera.Lana María Wigard vive en la provincia de Curitiba, en Brasil, y su historia le dio la vuelta al mundo en Internet pues se enteró que estaba embarazada a solo 19 días de dar a luz.La chica comentó que tomaba pastillas anticonceptivas y tenía ciclos menstruales de manera normal y regular por lo que no se explica por qué estaba embarazada y mucho menos tener 8 meses de gestación.Ella había engordado cuatro kilos durante los últimos meses, pero pensó que se trataba de algo normal, quizá por comer de más o necesitaba practicar más ejercicio.Al llegar, la doctora apretó mi estómago y, espantada, me dijo que estaba embarazada", recuerda Wigand, que llevaba un año sin ir al ginecólogo.Expertos recordaron que no existe un método anticonceptivo 100% seguro.Su ginecóloga, Flavia Martins Vieira, asegura que debido al tipo de cuerpo de María y a la actividad física que realiza, su útero creció, pero no hacia fuera.Ahora Lana María es la feliz mamá de Gabriel, un bebé que nació pesando tres Illinois y midiendo 47 centímetros.