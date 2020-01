Va automotriz contra despidos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Después de 31 meses consecutivos de caídas en las ventas de autos en el país, las armadoras y empresas dedicadas a la fabricación de autopartes han hecho cambios en sus esquemas laborales para evitar despidos.



En muchos casos las empresas no puede mantener el pago a los trabajadores por lo que les ofrece laborar menos tiempo, dijo Armando Soto, presidente de la consultoría Kaso.



Ejemplo de lo anterior es lo que pasa con la línea de producción de Grupo Yazaki, en Sonora, que desde el 20 de enero está en paro técnico.



Esta línea está destinada a la fabricación de arneses y autopartes para Fiat Chrysler (FCA), informó Antonio Salazar, secretario general de la Federación de Sindicatos y Organizaciones Independientes de Sonora (FESOIS).



Durante enero y febrero los trabajadores laborarían una semana y la siguiente descansarían, a la espera de que en marzo se regularice su jornada, dijo Salazar.



Al laborar menos días el salario se reducirá, pues las semanas que se trabajan se pagan al 100% y las que no, al 50 por ciento. Sus prestaciones (como bonos de puntualidad) se mantendrían al 100% en todas las semanas, ya que el cambio en la relación de trabajo es temporal, resaltó Salazar.



Desde el segundo semestre de 2019, el 27% de las empresas automotrices (incluyendo autoparteras y armadoras) tuvo una reducción de su plantilla laboral, sin necesidad de despedir, informó Rodrigo Arciniegas, encargado de la encuesta de recursos humanos de la Red Nacional de Clusters de la Industria Automotriz.