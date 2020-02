Va biblioteca de Carlos Fuentes a Princeton

Escuchar Nota

“Algún día se irá totalmente a la Universidad de Princeton”, advierte Lemus al respecto, “él decidió todo. Dejó un testamento muy explicado y de acuerdo con su pensamiento”.

Podría decirse quesigue habitando, de alguna manera, el estudio de su casa, junto a su biblioteca y parte de sus papeles, en la colonia San Jerónimo Lídice.Guapo, con su emblemático mostacho, todavía sonríe entre los libros que, salvo por aquellos que están en proceso de clasificación, permanecen tal y como los dejó a su partida.Al acercarse al retrato ampliado de su marido, el mismo que fue colocado ante su féretro en el Palacio de Bellas Artes hace ya casi 8 años, la periodistaaún lo saluda con cariño: Hello, baby.En una habitación junto a una terraza amplia, con vista sureña a la ciudad, desde 2012 se trabaja arduo para que el legado de Fuentes no solo permanezca intacto, sino perfectamente estudiado y clasificado.En una noche de jueves, la bibliotecariaactualiza, como lo hace dos veces por semana, el conteo de volúmenes clasificados. En esta ocasión, la jornada cierra en, el compendio de libros del autor de La Región más Transparente y Terra Nostra es uno que sorprende, entre otras cosas, por la minuciosidad con la que fue conformado.Entre los miles de volúmenes, prácticamente ninguno se repite, algo que es poco común para un bibliófilo tan voraz como Fuentes. Además, para alivio y regocijo de sus futuros biógrafos, cada libro suele estar marcado con una fecha de lectura o adquisición.Los subrayados, dedicatorias y anotaciones están siendo preservados íntegramente y catalogados para poder dilucidar los hábitos y obsesiones intelectuales del autor.Este acervo, no obstante, ya tiene un destinatario futuro designado por Fuentes en vida, y no está en México.En lo que esto ocurre, la periodista y su equipo conforman una serie de libros que exploran dimensiones de Fuentes que no habían sido reunidas.En diciembre de 2019, por ejemplo, apareció A Viva Voz (Alfaguara), una selección de conferencias culturales dictadas por el autor en universidades, ferias del libro y El Colegio Nacional entre 1982 y 2011.Contemplar la biblioteca de su casa, a la luz de este nuevo libro, ofrece una mirada íntima hacia la vida literaria del Premio Cervantes.