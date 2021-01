Va cambiar ADN: Omar Chaparro dice tener dudas sobre la vacuna contra covid-19

Escuchar Nota

, comediante mexicano, expresó que no está muy seguro de vacunarse contra el, pues aún tiene “dudas”. ¿Cuál es su inseguridad? ¿Qué es lo que le preocupa? El famoso conductor y actor, quien contrajo covid-19 en 2020, explicó que hay mucha desinformación sobre lacontra el. ¿Está de acuerdo con? Te contamos lo que dijo a su llega del(AICM).En entrevista con, Omar Chaparro contó que aún no se pone lacontra el(en Estados Unidos). Comentó que prefiere que se les dé prioridad a los trabajadores de salud.Sin embargo, al parecer el famoso actor deno piensa vacunarse contra el covid-19, pues tiene algunas dudas.¿Cuáles son esas dudas? Sin dar detalles sobre su motivo de no vacunarse, el famoso agregó que hay mucha desinformación sobre las vacunas que pretenden acaban con los contagios.¿Omar Chaparro está a favor de las teorías conspirativas dey otros famosos? El comediante aseguró que en realidad no está muy enterado de lo que han dicho los famosos. Sin embargo, pidió a la audiencia que se sigan cuidándose.Finalmente, aclaró que él ha tenido que salir porque necesita trabajar. Además recordó que aunque es inmune (por el momento) sigue cuidándose.