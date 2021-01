Va Chema Fraustro por Alcaldía de Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. Con un agradecimiento a la confianza recibida por parte del gobernador Miguel Ángel Riquelme, José María Fraustro Siller renunció este sábado a la Secretaría de Gobierno de Coahuila, cargo que ocupaba desde el año 2017.



Desde la sala de juntas de la Secretaría, el exfuncionario anunció que su renuncia se debe a que competirá para ser candidato del PRI a la Alcaldía de Saltillo, para lo que necesita estar fuera de la Administración Pública antes del 4 de enero.



“Este día presentaré mi renuncia a la Secretaría de Gobierno porque quiero contender en el proceso electoral de este año para ser Presidente Municipal de Saltillo. Mi renuncia no significa abandonar el gran proyecto de nuestro Gobernador, por el contrario, significa seguir colaborando para su consolidación”, declaró el exmiembro del Gabinete local.



Reconoció, además, el trabajo del actual Alcalde de la ciudad, Manolo Jiménez Salinas, y se comprometió a darle continuidad a los logros obtenidos en los temas de seguridad, empleo y calidad de vida.



“Hoy más que nunca nuestra ciudad necesita de la experiencia de todas y todos para mantenerse como una de las más seguras del país, con mayor generación de empleos y con los más altos estándares de calidad de vida en la ciudad, para esto y para más me he preparado toda mi vida, estoy listo ahora para trabajar por Saltillo”, dijo Fraustro Siller durante la presentación pública de su renuncia.



Además de exsecretario de Gobierno, José María fungió como rector de la Universidad Autónoma de Coahuila durante dos periodos, subsecretario de la Secretaría de Educación Pública federal y titular de la Secretaría de Educación de Coahuila, además de legislador local.



“Conozco a la perfección el potencial y la importancia que tiene Saltillo para el futuro de Coahuila, precisamente porque quiero a Saltillo y porque sé la importancia que tiene esta ciudad para el proyecto de Estado del gobernador Miguel Ángel Riquelme, he decidido poner en manos de los saltillenses todo el amor que tengo por Saltillo y la capacidad que por décadas he forjado en el servicio público”, finalizó el exsecretario.







Renuncia también Román Alberto Cepeda



A partir de este sábado, Román Alberto Cepeda González dejó también su lugar en el Gabinete estatal, en su caso la Secretaría del Trabajo de Coahuila, la cual encabezó desde el año 2017. La renuncia de Cepeda González se debe a que buscará la candidatura del PRI a la Alcaldía de Torreón, así lo anunció en una rueda de prensa desde aquella ciudad.