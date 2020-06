Va Chuck E. Cheese’s a quiebra

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La empresa CEC Entertainment Inc., controladora de la marca Chuck E. Cheese’s, informó ayer en Nueva York que solicitó la protección por bancarrota del capítulo 11 mientras lidia con la tensión financiera ante los cierres prolongados provocados por el Covid-19.



El diario The Wall Street Journal dio a conocer que CEC, propiedad de la firma de capital privado Apollo Global Management Inc., planea usar el proceso de bancarrota para continuar las conversaciones con sus patrocinadores financieros y propietarios sobre una reestructuración.



Destacó que CEC y sus franquiciados operan más de 700 locales de Chuck E. Cheese’s y Peter Piper Pizza. CEC informó que 266 sitios operados por la compañía habían reabierto apenas el pasado miércoles.



La compañía señaló que sus ubicaciones franquiciadas, que operan bajo estructuras legales y financieras separadas, no están incluidas en las presentaciones del capítulo 11.





Antecedentes



Chuck E. Cheese’s llegó a México en el 2012, siendo Monterrey la primera ciudad en la que se estableció gracias a CEC Franquicias, para luego abrir 10 sucursales más, incluyendo Saltillo, donde abrió en el 2016.