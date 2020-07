Va Coahuila por educación laica en escuelas privadas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- La iniciativa de nueva Ley de Educación, que será dictaminada este miércoles por el Congreso del Estado, contiene un capítulo que regula la educación privada, la cual deberá ser laica y ajena a cualquier doctrina religiosa.



Asimismo, les ordena otorgar becas, que deberán corresponder, al menos, al 5% del total de alumnos inscritos.



Las becas, no estarán condicionadas a la aceptación de ningún crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. Estos apoyos consistirán en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción y/o colegiaturas.



Corresponderá a la Sedu asignar las becas, con la participación de los comités escolares, para lograr la equidad educativa. En el porcentaje no se incluirán aquellas que se otorguen derivadas de una relación laboral.



Les prohíbe administrar medicamentos a los alumnos sin consentimiento informado de los padres; expulsar, segregar o negarse a prestar el servicio educativo a personas con discapacidad o que presenten problemas de aprendizaje.



Además, deberán presentar al inicio de cada ciclo escolar, el Reglamento Interior para su revisión y, en su caso, aprobación. Ordena utilizar los libros de texto oficial autorizados por la SEP para primaria y secundaria, de lo contrario enfrentarán sanciones, lo mismo que por dar a conocer, antes de su aplicación, los exámenes de admisión, acreditación o evaluación a quienes los presentarán.







Sin condiciones



También por expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes incumplan requisitos, y por realizar o permitir publicidad que no fomente hábitos de vida saludables en alimentación, o por comercializar bienes y servicios ajenos al proceso educativo.



Establece que, en ningún caso, las escuelas podrán retener documentos personales y académicos; la compra de uniformes y materiales educativos, y las actividades extraescolares, no condicionarán la prestación del servicio.



Además, prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación de este servicio en la educación que imparta el Estado.



No se podrá condicionar la inscripción, acceso a los planteles, aplicación de exámenes, entrega de documentación a los alumnos, al pago de contraprestación alguna.



En enero, la Sedu publicará en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en sus portales electrónicos, la lista de las escuelas privadas con autorización o reconocimiento de validez oficial, y también publicará los planteles a los que haya revocado la autorización o reconocimiento, o bien que hayan sido clausuradas.



Se impulsará la educación abierta y a distancia, la televisión educativa y las tecnologías de la información; en escuelas con índices de pobreza promoverán la creación de microempresas para mejorar la alimentación de los alumnos.





Iniciativa de nueva Ley de Educación:



- Contiene 185 artículos en 11 capítulos.

- Del 22 al 29 de abril la Sedu realizó el Foro de Consulta de la nueva Ley Estatal de Educación.

- Los bienes muebles e inmuebles, así como servicios e instalaciones de los particulares que impartan educación, mantendrán el régimen patrimonial que solo les corresponde.

- La educación especial estará disponible en todos los tipos, niveles, modalidades y opciones educativas.

- Impulsará las escuelas de tiempo completo, con jornadas de 6 a 8 horas, en educación básica.

- Facilitará acceso a los planteles, aun cuando los solicitantes carezcan de documentos académicos o de identidad, y sin importar condición migratoria.

- Los libros de texto gratuitos serán impresos o en formato digital.

- Implementa el Sistema Estatal para la Certificación de Escuelas, para fomentar la mejora continua, la excelencia y el reconocimiento social, de planteles públicos y privados.