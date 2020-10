Va Cuadras por el cetro tras rehabilitación

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Carlos Cuadras tiene hambre de triunfo y quiere la corona de vuelta, por ello no escatimará arriba del ring en la pelea de revancha ante Juan Francisco Estrada, a quien le quiere arrebatar el cetro Supermosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).



Tras su rehabilitación por consumo de drogas y alcohol, el “Príncipe” Cuadras (39-3-1, 27 KO's) está enfocado en alcanzar la gloria y consolidarse como uno de los mejores púgiles de la actualidad.



“Me he preparado a conciencia. He estado mucho más sano en mi cuerpo, gracias a Dios. Como todos saben, tuve un problema de alcohol y droga y es un problema que ya he superado. Tiene mucho tiempo que estoy limpio y esto me ha dado la oportunidad de entrenar mucho mejor, de estar al 100% en el gimnasio, en el entrenamiento y bien mentalizado, más que nada para poder pensar claro, para poder entrenar a conciencia”, dijo.



“Ahorita vengo al doble de preparado que en la primera pelea, vengo súper bien y van a ver a un Carlos Cuadras mucho más fuerte arriba del ring”, mencionó Cuadras a pregunta expresa de Récord durante la conferencia virtual del CMB Martes de Café.



El 31 de mayo de 2014, “Príncipe” Cuadras se coronó en Supermosca del CMB, hizo cinco defensas exitosas y perdió el cetro en septiembre de 2016 ante el “Chocolatito” González.