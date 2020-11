Va el Saltillo FC en picada

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Los Reboceros La Piedad ahora sí que no tuvieron piedad del Atlético Saltillo, a quien tundieron por marcador de 7-0, hilvanando el cuadro coahuilense su tercer descalabro consecutivo, al caer en el juego pendiente de la Jornada 4 de la Liga Premier.



Temprano el cuadro saltillense recibió el cálido recibimiento de Reboceros, quienes en el minuto 5 clavaron el primer gol del partido gracias a Cristian Ortega, con el 1-0.



Trece minutos después, al 18’, Luis Torres, de La Piedad, metió el segundo para el rival del “Ateti”, para que al 38’ Luis Franco colocara el tercero de Reboceros antes de terminar la primera mitad.



Así se fueron al descanso, en donde Saltillo hizo una planeación para revertir el marcador en la complementaria, lo cual solo quedó en el papel, pues al regresar recibió más goles, en lo que ya era una goleada.



Diego González, César López y Luis Franco dos veces más, con su segundo y tercer pepino de la tarde, metieron el cuarto, quinto, sexto y séptimo gol, respectivamente, de Reboceros, que ya no tuvo piedad del Atlético Saltillo, quien no logró meter ni las manos y regresó a casa con su tercer descalabro consecutivo.



El siguiente encuentro del “Ateti” es el vienes 4 de diciembre en casa, recibiendo a los Leones Negros Premier a las 17:00 horas.