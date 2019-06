Va el Tri por la perfección en Copa Oro

La Selección Mexicana buscará la clasificación matemática y el liderato del grupo hoy cuando enfrente a Martinica en Charlotte, Carolina del Norte.El “Tri” necesita un punto para asegurar el liderato, pero tiene la oportunidad lograr el 100% de puntos disputados en fase de grupos por quinta vez en la historia de la Copa Oro. En 1996, 1998 y 2002 solo disputó dos partidos en esta etapa, por lo que la única vez que ganó tres cotejos fue en 2011, con José Manuel de la Torre en el timón.Martinica no está afiliada a FIFA, por lo que el máximo organismo del balompié no toma en cuenta estos partidos para fines estadísticos individuales (partidos, goles), ni para la ClasificaciónGerardo Martino tiene seis victorias en igual número de partidos, solamente Juan Carlos Osorio tiene más, pero en caso de triunfo “El Tata” seguirá a tres del colombiano en Partidos “A”, aunque se acercará a dos en partidos nivel 1, todo esto de acuerdo a la clasificación de FIFA.Martinica ha disputado 16 partidos en Copa Oro, tiene 4 ganados, 2 empatados y 10 perdidos. Kevin Parsemain es su máximo anotador, tiene 4 aunque en la edición actual no ha marcado y falló un penal contra Cuba.Solamente en la edición 2002 de la Copa Oro, Martinica superó la fase de grupos, lo hizo ganando un partido (1-0 a Trinidad y Tobago) a cambio de una derrota, eran grupos de tres equipos y avanzaban los dos primeros, los caribeños acabaron en segundo lugar.México ha ganado el 100% de los puntos disputados contra selecciones no afiliadas a FIFA, ya que además de las victorias contra Martinica le ganó dos a Islas Guadalupe, que también es un departamento francés, en el total, el “Tri” tiene 15 goles anotados y 1 permitido.Será el partido nivel 1 número 99 de México contra selecciones del Caribe, tiene 78 ganados, 12 empatados y 8 perdidos, la mayor cantidad de derrotas fueron ante Jamaica y Trinidad & Tobago, tres ante cadaselección.Gerardo Martino podría realizar varias modificaciones pensando en que el ‘Tri’ ya tiene asegurado su boleto a la siguiente fase del torneo y podría darle entrada a elementos con poca participación como Fernando Navarro, Orbelín Pineda, Luis Montes, Rodolfo Pizarro y Alexis Vega.