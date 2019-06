Va Jair Pereira a Querétaro

Al confirmar su transferencia a los Gallos del Querétaro, el ahora ex capitán del Guadalajara, Jair Pereira, aclaró que nunca tuvo problemas con la directiva rojiblanca por pelear sueldos o por reclamar el cumplimiento de contrato."La verdad es que se cierra un ciclo, yo siempre busqué llegar a un acuerdo. Siempre confié en que iba a poder hablar y llegar a un buen término con Chivas, la verdad es que no me encerré, nunca me monté en mi macho de decir: 'no, ahora me pagas' y no, la verdad es que al final hubo un buen diálogo con Amaury (Vergara), me dio las facilidades para negociar la salida y hoy gracias a Dios pudimos llegar ya a un acuerdo con Querétaro", declaró Pereira en ESPN Radio.Pereira recordó que fue con José Luis Higuera con quien comenzó a negociar la recisión del año de contrato que le quedaba vigente, pero tras el despido del ejecutivo ocurrido el lunes, la parte final del acuerdo lo cerró directamente con Amaury Vergara.El defensa de 32 años admitió tener una estrecha amistad con Matías Almeyda, pero descartó que esa fuera la razón principal de su salida de las Chivas.¿Sí te hubiera gustado seguir en Chivas?"La verdad es que sí, siempre externé mi deseo de por retirarme en ese equipo. La verdad es que me bajé el sueldo también, porque me habían dicho que si yo colaboraba un poco en eso, yo podría tener una carrera más larga dentro del Guadalajara, pero sé que el futbol es muy cambiante, pero el deseo que tenía en ese momento era el de seguir ahí", respondió Jair.Minutos antes de hacerse oficial su contratación con los Gallos, con los que firmó por tres torneos cortos, el defensa se despidió de la afición rojiblanca con mensajes en sus redes sociales.