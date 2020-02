Va la FGR por peñista que ayudó a Javier Duarte

Escuchar Nota

"Esto me parece que no solamente es incorrecto, sino también resultó nocivo, en razón de que el Ministerio Público asumió ese criterio como válido y solicitó ante el propio juzgado que se recalificara el delito de Javier Duarte.



"Creemos que este tipo de conductas no deben de quedar impunes, no solamente en cuanto a la actuación de Duarte, sino también respecto al manto protector de esta persona, que fue desarrollado en su momento por la PGR y por la UIF", manifestó.

Cuando se desempeñó como director de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),, así como de narcotraficantes, políticos y abogados, como Juan Collado, y ahora está en la mira de las autoridades federales.Santiago Nieto, actual titular de la UIF, la misma dependencia en la que se desempeñó Moreno Balbuena, reconoció quecomo servidor público.Nieto confirmó en entrevista que tres meses antes de que concluyera la Administración de Enrique Peña (2012-2018), Moreno Balbuena solicitó a la entonces PGR retirar el delito de delincuencia organizada al ex Gobernador de Veracruz, tal como lo dio a conocer REFORMA.Explicó quede un acusado.Por estos hechos,(FGR) y un proceso administrativo ante la Secretaría de la Función Pública.Moreno, pero podría enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público.En agosto de 2019, REFORMA accedió al oficio inédito 110/E/989/2018, mediante el cual Moreno Balbuena solicitó el beneficio para Duarte.Con base en dicha petición, Arturo Elías Beltrán, entonces encargado de despacho de la PGR, anunció la reclasificación del delito por el de asociación delictuosa para cometer peculado, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa.Además de reclasificar la acusación contra el ex Gobernador Javier Duarte, el ex director de Procesos Legales de la UIF descongeló recursos a personajes involucrados en investigaciones.En 2017, Mauricio Moreno determinó que no tenía elementos para acusar por delitos financieros al abogado Juan Collado.Y en 2018 desbloqueó al menos 722 cuentas de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.