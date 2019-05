Va la SCT lenta con trabajos en Coahuila

A seis meses de iniciada la Administración federal, la SCT no arranca ninguno de los dos proyectos que requiere la Región Sureste: la ampliación de la carretera a Zacatecas que apenas está en periodo de licitación, y la corrección del tramo de Los Chorros que sigue en proyecto.Cuestionado sobre las dos obras, una de estas prometida por la Presidencia de la República, que inició en diciembre del año pasado, Reyes Flores Hurtado, representante del Gobierno federal en el estado, confirmó que ninguno de estos dos proyectos se ha iniciado, pues le han dado prioridad a la carretera Saltillo-Monterrey.“Hay ya un recurso etiquetado y ya está viendo el proceso el área de SCT para el arranque”, contestó Reyes Flores sobre el tramo de la carretera Saltillo-Zacatecas, el cual agregó, aún está en la fase de licitaciones y no tienen fecha de inicio.Lo anterior a pesar de que desde que inició la Administración se dijo que ya se habían destinado más de 40 millones de pesos para su ampliación y que dicha obra era urgente, dada la cantidad de accidentes que ocurren y el caos vehicular que provocan en el tramo de La Angostura hasta Derramadero.Por otro lado, la carretera 57, en su tramo conocido Los Chorros, es otra vía peligrosa que requiere una corrección debido a la cantidad de accidentes, sin embargo, esta obra ni siquiera está en proyecto para este año.“Los Chorros es un proyecto técnico que se está revisando y no hay presupuesto para este año, se está buscando primero hacer una prevención”, dijo.