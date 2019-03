Va López Obrador contra ‘huachicoleo’ en leche

En Jalisco, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobierno federal volverá a apoyar a los productores del campo, a quienes llamó héroes porque resistieron todo el periodo en el que se abandonó a este sector y “a pesar de los pesares y siguen produciendo”.En el Estadio de Béisbol Municipal de “La Chona”, ubicado en Encarnación de Díaz, donde presentó el programa de Precios de Garantía para Pequeños y Medianos Productores de Leche, señaló que en México no solo imperó la corrupción, sino que se aplicaba una política de favoritismo a productores del extranjero.El mandatario federal aseveró que con el Tratado de Libre Comercio (TLC) se puso a competir al productor nacional con los extranjeros en condiciones de desigualdad y mientras los del extranjero reciben subsidio, créditos baratos y apoyos de sus gobiernos, los mexicanos fueron abandonados a su suerte.Por ello, añadió que su gobierno apoyará con precios de garantía a los productores de maíz, frijol, arroz trigo y de leche, este último a 8.20 por litro y se dará inicio con los pequeños y medianos productores. El propósito es ser autosuficientes en producción de leche y no comprarla en el extranjero.En ese sentido López Obrador solicitó a Ignacio Ovalle, encargado de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), revisar y depurar los padrones de productores para que no haya “huachicoleo” en lo relacionado con el tema de producción de leche en el país.“Saben que decían estos tecnócratas corruptos cuando iniciaron esta política de abandono al campo, que en un mundo globalizado no habían necesidad de fomentar las actividades productivas de fomentar el campo porque se podría comprar en el extranjero lo que se necesitara”, expuso.El Ejecutivo federal aseguró que esas políticas llevaron a que ahora se compre todo lo que se consume como maíz, frijol, arroz, carne de res, carne de cerdo, leche y gasolinas.Ante una audiencia que desde temprano llegó al estadio en este municipio y que esperó, bajo los intensos rayos del sol, para escuchar al mandatario federal, éste añadió que esa política cambiará y habrá apoyo para el campo y sus productores.Agregó que para justificar el abandono al campo, satanizaron la palabra subsidio, cuando en otros países como Estados Unidos, Canadá y de Europa se apoya y se subsidia al productor.“Vamos ahora a regresar a apoyar al campo, lo único que pido a todos es que se cuide mucho que el apoyo llegue a los productores, que no se quede en manos de intermediarios, de coyotes, y mucho menos que lo roben los funcionarios públicos”, expresó.En el evento, agradeció su apoyo al gobernador Enrique Alfaro, quien fue muy aplaudido por los presentes, y recordó los programas de bienestar a favor de adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, becas, entre otros en beneficio de la población.