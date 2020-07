Va Lozoya a audiencia este martes por caso AHMSA

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Un juez federal programó para este martes a las 9:00 horas la audiencia inicial en la que Emilio Lozoya será imputado de lavado de dinero, por la compra que hizo como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) de la planta "chatarra" de Agronitrogenados.



A pedido de la Fiscalía General de la República, Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, acordó llevar a cabo la primera de las audiencias de imputación contra el extraditable, luego de estar internado 10 días en el Hospital Ángeles del Pedregal.



La diligencia será a puerta cerrada y es previsible que el ex funcionario sea trasladado desde el nosocomio hasta la sala de audiencias, desde muy temprana hora, por agentes de la Policía Federal Ministerial de la FGR.



Este primer caso corresponde a una orden de captura girada el 25 de mayo de 2019 por lavado de dinero, por supuestamente recibir un soborno de 3.5 millones de dólares de Altos Hornos de México (AHMSA) para que Pemex comprara a la acerera la planta "chatarra" de Agronitrogenados.



Ubicada en el complejo de Pajaritos, Veracruz, esta planta fue comprada en 273 millones de dólares, precio que la nueva administración federal sostiene que fue inflado hasta 10 veces más de su valor real.



Los depósitos a Lozoya, sin embargo, se registraron entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, antes de que fuera servidor público y de ser nombrado director de Pemex.



El mismo ex funcionario en su momento trató de deslindarse de esta acusación y ofreció a los fiscales federales diversos contratos de consultoría con AHMSA para acreditar la licitud del dinero y los trabajos que prestó a la acerera de Alonso Ancira.



La Fiscalía General de la República, sin embargo, supone que los contratos de AHMSA con Lozoya fueron una simulación y que en realidad los pagos fueron un soborno para que empujara la compra de la planta en Veracruz tras asumir la dirección de la empresa productiva del Estado.



Más aún, en esta imputación la FGR presume que con el dinero de AHMSA, Lozoya pagó su casa de 38 millones de pesos en Ladera 20, interior 11, en el conjunto residencial La Retama de la Colonia Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.



La residencia fue asegurada el 28 de mayo de 2019 por la FGR.



En este asunto, también se libraron las capturas de Gilda Susana Lozoya Austin, mamá del ex funcionario, y Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA.