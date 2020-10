Va medio siglo sin ‘La Bruja Cósmica’; mantiene Janis su trono

Escuchar Nota

Ciudad de México-. Las previsiones de un sicólogo para la joven Janis Joplin eran claras: de no corregir su rumbo, a los 21 años acabaría en prisión o en el manicomio.



Esa valoración la creyó tanto su madre que cuando la cantante cumplió 25, su progenitora la felicitó por seguir libre.



Casi toda su vida, Joplin fue empujada a encajar, pero la magia de “La Bruja Cósmica” siempre se reveló y extendió su encanto, tanto que a 50 años después de su muerte, ocurrida un 4 de octubre, aún es considerada la mejor cantante blanca de blues.



Antes de convertirse en leyenda, la intérprete de Me and Bobby McGee fue una texana inadaptada, quien, pese a amar a sus padres, discutía con ellos mientras en la escuela era la chica ruda que se dedicaba a pintar y se rebelaba ante la segregación racial.



Para ella, cantar fue una sorpresa. Nunca se entrenó para ello, solo escuchaba mucha música, como la de Lead Belly, y a los 17 años descubrió que sabía cantar.



“Se supone que la gente no debe ser como yo, cantar como yo, besar como yo, beber como yo, vivir como yo, pero ahora me pagan 50 mil dólares al año para que sea yo”, contó en 1969 a The New York Times.



“Eso es lo que espero mostrar a los niños... que puedan ser ellos mismos y ganar. Solo hay que empezar a pensar de esa manera, ser así de recto contigo mismo, y ya habrás ganado”.



Al estar rodeada de un entorno que no la comprendía, e inspirada por En el Camino, la novela de Jack Kerouac, a los 19 años viajó a California y luego hizo autostop para ir a San Francisco, recorrido que repitió a los 20 años.



Para entonces, Joplin ya inventaba canciones y aprendió a tocar guitarra en el barrio neoyorquino Lower East Side, donde también se enganchó con las metanfetaminas.



Inició su discografía acompañada de la banda Big Brother and the Holding Company, con la que tocó en pequeños lugares de Los Ángeles y San Francisco en 1966, hasta que los firmaron para su primer disco. Big Brother & The Holding Company incluía 12 canciones, como Call on Me, Down on Me y Bye, Bye Baby.



Pero lo que los catapultó como leyendas sería el Monterey Pop Festival, en 1967, donde el movimiento hippie se rindió a la interpretación de Ball and Chain, de 10 minutos.



Tras la actuación, la figura de la frontwoman, con atuendos coloridos y gafas, se popularizó y el grupo obtuvo mayores oportunidades, como lanzar en 1968 el disco Cheap Thrills, que vendió más de un millón de copias.



Pese al éxito, Joplin hizo alarde de rebeldía con sus compañeros. No se sentía satisfecha con el rumbo de la banda y prefirió hacer a un lado sus dudas y explorar.



“Tengo miedo. Pienso: ‘Está tan cerca. ¿Puedo hacerlo? Si fallo, fallaré frente al mundo entero. Si fallo, nunca tendré una segunda oportunidad de nada. Pero tengo que arriesgarme. Nunca me contengo’”, le declaró al NYT.



Para 1969 la cantante se lanzó como solista con su disco I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, que debutó en el conteo de Billboard el 11 de octubre, se mantuvo 28 semanas y alcanzó la quinta posición.



Fue el último disco que pudo terminar. Al año siguiente fue encontrada en un cuarto de hotel sin vida, debido a una sobredosis de heroína.



El último material discográfico de la pelirroja fue Pearl (1971), en el que había trabajado antes de fallecer, pero fue el de mayor éxito comercial y un augurio de que, incluso fuera del plano terrenal, tendría un legado permanente.