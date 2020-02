Va Meghan a reality show

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Meghan Markle participará en un reality show canadiense sobre bodas, según Page Six.



La duquesa de Sussex trabajará junto a su amiga Jessica Mulroney, estilista de bodas, en el programa I Do, Redo, reveló una fuente del equipo de producción.



La participación de la esposa del príncipe Enrique en el reality de Netflix será esporádica, y no se ha confirmado si recibirá algún pago por sus apariciones, aunque de ser así, debería recibir un pago mínimo de 588 dólares, de acuerdo con las exigencias del sindicato canadiense de televisión.



El reality tendrá 10 episodios.