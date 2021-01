Va Morena contra padres que no den pensión alimenticia

Escuchar Nota

En México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión alimenticia. En la gran mayoría de los casos, el deudor, dolosamente manifiesta que su salario es inferior al que realmente percibe o se coloca intencionalmente en estado de insolvencia.La iniciativa, que fue publicada en la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 13 de enero, plantea que jueces de lo familiar de las entidades federativas puedan ordenar la inscripción de los datos de quienes no paguen en tiempo y forma la pensión provisional o definitiva fijada mediante resolución o convenio judicial.Además, sugiere una multa de 10 a 50 días de salario mínimo para los deudores alimentarios que, por más de 180 días de inscripción en el Registro Nacional, no hayan actualizado su situación.La reforma al Código Civil Federal, apunó la senadora, busca atender el interés superior de la niñez, con políticas eficientes que protejan y promuevan el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes en el país.Con información de Excélsior