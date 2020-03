Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Ante el llamado del Gobierno de permanecer en casa como medida para disminuir el riesgo del contagio del coronavirus o Covid-19, monclovenses entrevistados por Zócalo Monclova se mostraron preocupados por el posible cierre de negocios y pérdida de empleos. “Esto va para largo, tenemos que estar preparados”, dijo el ciudadano Raymundo Guerrero.



Doña Adela Olguín y su esposo, de la colonia Óscar Flores Tapia, fueron entrevistados en la parte de abajo del puente que está en medio de los edificios A y B de la Clínica 7 del Seguro Social.



Mientras que doña Adela Olguín dijo no saber nada del coronavirus del que ha escuchado en la tele que supuestamente anda lejos, su esposo consideró que es como una gripa para lo cual dijo que el remedio de la gripa es la orina de vaca.



Doña Adela Olguín agregó que en su familia, de cualquier manera procuran lavarse las manos con frecuencia como medida preventiva y procuran no salir.



“No tenemos temor pero con los paros de la escuela, además se oyen rumores de que van a cerrar las pulgas, la fayuca, que varios trabajan”, dijo.



Por su parte Federico Lugo Fernández, consideró que el Covid-19 es un invento que se hace por medio del Gobierno, “pero bueno, qué le vamos a hacer, hay que aguantar y seguir adelante, no hay de otra”.



Del llamado que hacen a quedarse en casa, consideró que es algo que el Gobierno está haciendo para forzarlos a quedarse en los hogares.



“No estamos acostumbrados nosotros ni siquiera hemos hecho caso a enfermedades que han pasado como la Influenza y cuanta cosa que crean, me imagino por las votaciones o algo así nos distraen por otro lado a nosotros”, comentó.



Por su parte Raymundo Guerrero, consideró que hay que tener cuidado porque el coronavirus va para largo “todavía no nos cae a nosotros la voladora”, comentó.



Del llamado que hace el Gobierno a permanecer en casa, dijo que está bien pero hay muchas partes donde la gente va a tener la necesidad de salir.



Adrián Alejandro Escareño, por su parte consideró que de acuerdo a lo que ha visto en las redes sociales es que el Covid-19 es puro show y pura mentira y añadió que en su caso trabaja en Estados Unidos en concreto de donde según todo viene.



“Ya nos van a mandar hablar a ver qué nos dicen”, agregó.



Sugieren ‘toque de queda’ voluntario



Elementos de la Policía Municipal de Monclova a bordo de patrullas recorrieron el Centro de Monclova y las arterias más transitadas de diversas colonias, haciendo un llamado a la ciudadanía a través de perifoneos, con la finalidad de pedir que se queden en casa durante la suspensión de clases y labores debido a la contingencia por el COVID-19, exhortando a no hacer compras de pánico



Virus ‘rompe’ bodas



Bautizos, matrimonios y quinceañeras serán reagendadas, informó la Diócesis de Saltillo de acuerdo a las nuevas medidas que se pondrán en vigor a partir del próximo lunes para prevenir el contagio del Covid-19.



La Diócesis añadió nuevas medidas como la suspensión de celebraciones de culto público, las cuales deberían ser celebradas en privado por los sacerdote y contemplar la transmisión en vivo.



Además, las celebraciones de Cuaresma y Semana Santa serán sin asistencia de fieles, quienes podrán seguir los eventos a través de medios digitales o televisión.



Las misas de Semana Santa serán suspendidas y la misa crismal será celebrada por el obispo.



Los templos serán abiertos en horarios especiales, mientras que las oficinas parroquiales pueden seguir funcionando con atención vía telefónica o en horarios de medio tiempo.