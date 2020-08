Va pifia tras pifia en promoción turística

Escuchar Nota

"¡Dejen de hacer que México parezca ridículo!", escribió el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter.

Ha sido una mala semana para la promoción del turismo mexicano y empeoró el viernes cuando en la versión en inglés del sitio webaparecieron traducciones erróneas de estados y ciudades del país.Estados comose tradujeron automáticamente comorespectivamente.Aún peor para el sitioaparecieron de forma inexplicable los nombres traducidos de algunas ciudades turísticas bastante conocidas.El resort caribeño de Tulum se convirtió en. Además, la cercana laguna de Bacalar, en la costa del Caribe, fue cambiado de origen al estado de Tabasco, cuando realmente se encuentra en Quintana Roo.El problema de las traducciones se produjo un día después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos citó el alto número de casos deen México al emitir una advertencia de "no viajar" a la, que es su nivel más alto de advertencia. Horas antes, Acapulco se vio obligado a retirar anuncios de turismo de 'todo vale' que mostraban a personas de fiesta sin máscaras y con las palabras 'no hay reglas'.Los problemas en.com provocaron fuertes críticas. Puerto Escondido se convirtió enuna traducción literal, y la ciudad dese convirtió en "Turret".Algunos cambios de nombre eran simplemente inexplicables y parecían tener tanto que ver con la invención como con la simple traducción. Aculco, en el centro de México, pasó aLaemitió un comunicado disculpándose por los errores aparentemente subcontratados, pero luego hizo que pareciera que algo más había estado involucrado.“La Secretaría deexpresa sus más amplias disculpas a los usuarios y público en general por las afectaciones generadas respecto a los hechos acontecidos en el”, se lee en el comunicado. “Asimismo, hace del conocimiento que con estos actos se pretende dañar la imagen tanto del portal como de la secretaría, por lo que se ha realizado la denuncia correspondiente y se actuará conforme a derecho en contra de quien o quienes resulten responsables”.Lano explicó esa afirmación, pero los medios locales informaron que la disputa podría involucrar a un proveedor de servicios que está en desacuerdo con la dependencia por no recibir un pago.