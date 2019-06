Va policía en contra de conductores infractores

Desde 200 dólares son las multas que el departamento de policía estará aplicando a aquellos automovilistas que sean sorprendidos violando las leyes de tránsito, dijo el jefe del departamento en esta ciudad Alberto Guajardo.Y es que el funcionario policial dio a conocer que debido a que han estado detectando a muchos conductores que no respetan los señalamientos restrictivos, instruyó a los patrulleros y a oficiales en moto a mantener presencia e imponer medidas de cero tolerancia.'Se da con frecuencia en la calle Jefferson y Garrison frente a la Cámara de Comercio, donde está un señalamiento de no voltear a la izquierda'.La velocidad y no traer cinturón de seguridad, son otras fallas en los automovilistas, añadió Guajardo.Aprovechó para hacer un llamado a los conductores a que tomen conciencia y eviten accidentes por no tomar en cuenta las reglas de vialidad.