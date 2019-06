¡Va por el podio!

Saltillo, Coah.- Un acto de fe más un golpe de suerte llevaron a José Manuel Arévalo García a Medellín, Colombia, donde representará a México en los Woodstock Games del 28 al 30 de junio, un festival en el que se celebra el fitness, la comunidad y la pasión por el deporte, donde participan los mejores atletas de Latinoamérica.Fue a través de la red donde Arévalo García realizó diferentes workouts que fueron evaluados por jueces de Colombia. Luego de varias etapas, el comité organizador emitió el fallo que clasificó a los participantes a su gran final, donde figuró el nombre del saltillense en la categoría RX o Avanzados.“Se lo dedico a Dios, gracias a Él he estado avanzando en este deporte, la verdad no creí que fuera a clasificar, fue mas bien un acto de fe, y gracias a Él es que estoy aquí. Tuve que hacer varias rutinas por internet, me grabé con un juez y ya ellos calificaban las repeticiones, fue así que pude clasificar”, relató.José Arévalo es un deportista nato con grandes resultados en las disciplinas que ha practicado. En el 2018 participó en la Olimpiada Nacional en halterofilia y conquistó el bronce en la división de 61 kilos; además, tuvo un importante camino por el mundo del muay thai. Ahora, ha encontrado en el crossfit un nuevo desafío para su carrera.“En el crossfit me puedo superar todos los días, no me gusta ser alguien que se quede estancado en donde mismo, entonces aquí me puedo superar en cada movimiento, eso fue lo que más me apasionó y me llamó la atención”, describió.Más de 470 deportistas de nueve países de América Latina son los que se darán cita en los Woodstock Games de Colombia, un reto que ha evolucionado la forma de ver el fitness, lo cual significa un reto mayúsculo para José Arévalo, quien aspira firmemente a colocarse en el podio dentro de su categoría.“Sinceramente yo aspiraría a un top tres, a lo mejor y agarrar un podio, pero lo que Dios diga. Siempre empiezo a las 9 de la mañana a entrenar, trabajo a doble sesión, hago diferentes cosas como levantamientos olímpicos, ejercicios de cardio, el workout, voy a nadar y a correr”, concluyó.