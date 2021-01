Va por México o la lucha por las candidaturas opositoras

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con Ricardo Anaya como su principal estandarte y Margarita Zavala como símbolo de reconciliación tras la estruendosa ruptura de 2018, el Partido Acción Nacional (PAN) examina un elenco de aspirantes a diputados federales que involucra hasta al expresidente Vicente Fox, al litigante Diego Fernández de Cevallos y a incondicionales de Felipe Calderón que, además de su esposa, incluye a su hermana Luisa María, a su amigo Ernesto Cordero y a su exsecretario Jordy Herrera.



A dos semanas de que venza el plazo para definir a sus candidatos a diputados federales, todos por el método de designación, el PAN valora las candidaturas de exgobernadores como Miguel Ángel Yunes y Antonio Gali, así como del secretario general, Héctor Larios, y el presidente de la Comisión Política Nacional, Santiago Creel, mentor político de Marko Cortés, dirigente de ese partido.



Los cabildeos y negociaciones entre las facciones internas del PAN se han intensificado para definir las listas de diputados plurinominales –las posiciones más codiciadas– y las de mayoría, tanto en los 123 distritos en los que postulará a sus propios candidatos como en los 60 que le corresponde proponer como parte de los 177 pactados en la coalición Va por México.



Pese a que públicamente se dice comprometido con la sociedad civil, cuyas más de 500 organizaciones dieron lugar a la alianza con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) –articuladas por el magnate Claudio X. González y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)–, el PAN prevé una marginal inclusión de no militantes, lo que ha dado lugar a protestas.







De hecho, la posibilidad de que sea mayor de 177 el número de candidaturas de la coalición, cuyos negociadores son Rubén Moreira (PRI), Armando Tejeda Cid (PAN) y Jesús Ortega (PRD), implicará menos candidaturas “ciudadanas”, como exigen a esos partidos organizaciones como Futuro 21, que encabeza el expriista, experredista y expanista Demetrio Sodi.



“Proponemos a Va por México que en cada entidad federativa, municipio, alcaldía o distrito promueva la combinación de un candidato de cada partido (PAN, PRI o PRD) y uno proveniente de la sociedad civil con ascendiente en sus comunidades”, planteó Futuro 21 en un desplegado publicado el martes 12 y firmado entre otros por Beatriz Pagés, Diego Fernández de Cevallos, Javier Lozano, Carlos Alazraki, Benito Nacif, María Elena Pérez Jaén, Carlos Elizondo, Rubén Aguilar y Jesús Reyes-Heroles.



Y es que en la definición de las candidaturas del PAN, incluyendo las que forman parte de la alianza formal con PRI y PRD, gravita el retorno o no del grupo de Calderón, quien paralelamente negocia posiciones con el partido Movimiento Ciudadano (MC) que, por su parte, desdeñó integrarse a Va por México.



Calderón negocia con Clemente Castañeda, dirigente nacional de MC, y Salomón Chertorivski, quien fue secretario de Salud de su gobierno y quien aspira a ser diputado federal de ese partido por la Ciudad de México, donde fue secretario de Desarrollo Económico del entonces jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, hoy senador.