Va Tigres fácil a Semifinales de la Concachampions

Escuchar Nota

Mira los mejores momentos de la victoria de @TigresOficial por 4-0 ante @NYCFC para avanzar a la siguiente ronda de #SCCL2020 pic.twitter.com/Tm6Angk0Aa — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 16, 2020

André-Pierre Gignac tiene rato anhelando la Concachampions, y este martes avisó que va en serio y Luis Quiñones dejó en claro que el francés no tendrá que ganarla solo.y dio tres asistencias en la goleada de 4-0 para sellar su pase a las Semifinales de la Liga de Campeones con marcador global de 5-0.Quedó la impresión que fue de trámite el partido de vuelta de los Cuartos de Final en la burbuja de Orlando, en el Estadio Exploria, a donde los felinos llegaron con ventaja de 1-0 tras ganar la ida de visita., en comparación al primer duelo que habían disputado en marzo pasado.Los neoyorquinos sufrieron 3 ausencias por positivos de Covid-19 y el portero Sean Johnson tampoco jugó, porque había tenido contacto con uno de ellos. Por eso el equipo llegó ayer mismo a Orlando, dos días después de lo esperado., quien no había jugado en la MLS desde que fue seleccionado en Draft por el New York en el 2019., Héber Araujo, por lesión, y Alexandru Mitrita, quien fue transferido al Al Ahli de Arabia Saudita, sin todos estos jugadores la misión era casi imposible.Por si fuera poco, la línea defensiva, que sí fue integrada por los titulares habituales, hizo agua ante un Quiñones veloz, desequilibrante e inspirado.A los 29', el colombiano desbordó por derecha y le puso un servicio de gol a Gignac, quien anticipó a la marca y anotó con un poderoso remate con la cabeza.en la "Conca", con 11. Rebasó a Enner Valencia.Habían transcurrido tres minutos en el segundo tiempo y Tigres volvió a pegar.para sentenciar el partido y la eliminatoria.Y a los 63', Luis, esta vez con algo de fortuna, tomó un rebote y colgó el centro para el 3-0 que anotó Rafael Carioca con otro testarazo.En Semifinales los Tigres enfrentarán el sábado 19 al Olimpia de Honduras en busca de alcanzar su cuarta Final de Concachampions desde el 2016 y tratar de ganar por primera vez "la que les falta".