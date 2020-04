Va tras su ex esposo con dos cuchillos

Escuchar Nota

Monterrey, Nuevo León.- Armada con dos cuchillos, una mujer fue la casa de su ex esposo con la intención de atacarlo, en la Colonia Mitras Norte.



Pese a que se introdujo al domicilio para cumplir su plan, Daniela O., de 24 años, fue capturada por policías de Monterrey.



Incluso, en su afán por no ser detenida, también intentó herir a una mujer policía, que finalmente la sometió y la desarmó.



Los hechos se registraron alrededor de las 13:00 horas en el domicilio ubicado en la calle Tuxpan, entre Reynosa y Soto La Marina.



De acuerdo con la información, Daniela O. fue a la casa de su ex esposo para reclamarle por unos problemas que ambos tenían.



El hombre permitió ingresar a su ex mujer para pretender llegar a un acuerdo, pero dentro de la casa ella se volvió más agresiva.



Frente a la madre de su ex marido, que es de la tercera edad, Daniela O. se abalanzó contra él mientras tenía los dos cuchillos en las manos.



La madre del hombre reportó a la Policía de Monterrey y los oficiales ingresaron a la casa para detener a la presunta agresora.



En el forcejeo, la victimaria quiso lesionar a la mujer policía que la sometió, pero fue desarmada por ésta.



Fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad de Monterrey, en donde quedó a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten.