Va Tri femenil a Semis del Premundial

Ciudad de México.- El Tri Femenil Sub 20 avanzó sin problemas a la Semifinal del Premundial de la categoría, luego de golear 4-0 a la Selección de Trinidad y Tobago.



El cuadro mexicano buscará el pase al Mundial de la especialidad el próximo viernes cuando se mida al representativo de Haití.



La otra Semifinal la jugarán Estados Unidos-República Dominicana. Las selecciones ganadoras de esta fase tendrán su boleto para la justa se disputará en agosto en Costa Rica y Panamá.



Por el acomodo del calendario, el Tri no se encontró ni con Estados Unidos ni con Canadá en las fases anteriores.



Luego de un arranque complicado, pues Trinidad salió a defenderse, poniendo hasta 8 jugadoras en su zona, la virtud del equipo mexicano fue no perder la la paciencia para abrir al cuadro caribeño.



Anette Vázquez al 45', luego de en una pared con Gabriela Juárez, hizo el 1-0 para irse más serenas al descanso de medio tiempo.



Gaby Juárez apareció al 56', y anotó el 2-0 con un cabezazo fuerte y colocado, que dejó sin oportunidad a la portera Klill Keshwar.



Con el juego totalmente dominado por las pupilas de Mónica Vergara, Keshwar cometió falta sobre Alison González y se marcó penal al 66'. Un minuto después, Alison cobró desde los 11 pasos para anotar el 3-0.



Destine Manzo al 70' clavó el 4-0, luego de haber ingresado dos minutos antes para apuntalar la delantera del cuadro nacional.



El conjunto mexicano llegará invicto a disputar la Semifinal.