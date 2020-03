Tri Femenil Sub 20 vence en penales a Haití y va al Mundial

Escuchar Nota

¡EL TRI ESTÁ EN EL MUNDIAL!#LaSub20xFOX México derrota (4-2) en tanda de penales a Haití y estará en julio en la justa que se celebrará en Costa Rica y Panamá pic.twitter.com/RdNHB0odS2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 7, 2020

En penales y después de mucho batallar, el Tricolor Femenil Sub 20 logró su pase al Mundial de la especialidad luego de vencerTras un primer tiempo reñido, con pocas oportunidades para el equipo nacional, en la segunda parte tuvieron que remar contracorriente.Un gol de la capitana, Melchie Dumonay las puso a sufrir, ya que luego de un error defensivo, Haití se fue arriba en el marcador al minuto 56.quien contó con la asistencia de Gabriela Juárez y una buena dosis de fortuna, tras una falla de la portera Fleuriot.y les complicó el accionar, por lo que el empate obligó a que el encuentro tuvo que irse a tiempo extra., pues el técnico decidió jugársela hasta el alargue con el mismo once con el que iniciaron.En los tiempos extra ambos cuadros lucieron con muchas imprecisiones al momento de dar los pases, se notó el cansancio y bajaron la velocidad.En la tanda de tiros penales, el conjunto mexicano fue letal desde los once pasos, pues anotaron Maricarmen Reyes, Nicole Pérez, Nicole Soto y Gaby Juárez.La portera mexicana Wendy Toledo detuvo el tiro de Daniella Ettienne y Dayana Pierre voló su disparo.para la justa que tendrá lugar en Costa Rica y Panamá a finales de agosto.