Vaca ocasiona choque a pareja canadiense casi llegando a Parras

Saltillo, Coah.- Una pareja lesionada fue el saldo de un aparatoso percance automovilístico, provocado por una vaca durante la noche del viernes, en las cercanías del municipio de Parras de la Fuente.



Los hechos se registraron minutos antes de las 22:00 horas, cuando una pareja de origen canadiense, circulaba a bordo de un automóvil Volkswagen Jetta, sobre la carretera hacia General Cepeda.



Fue a la altura del ejido conocido como Los Hoyos, cuando los tripulantes del sedán fueron sorprendidos por un bovino que salió de entre la oscuridad y atravesó la carpeta asfáltica.



Al no percatarse de la presencia del animal a tiempo, el conductor no pudo frenar a tiempo, por lo que embistió de lleno a la vaca, quitándole la vida en el proceso y destruyendo parte de la unidad.



Los involucrados fueron atendidos en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja y del cuerpo de Bomberos, realizando el traslado del chofer quien presentó múltiples lesiones.



En tanto la acompañante permaneció en el lugar con el personal médico, quienes determinaron que los cortes que presentó al momento del incidente te no fueron mortales.