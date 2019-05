¡Vacaciones pamboleras!

Aunque en los años impares no hay Mundiales varoniles ni Eurocopas, el verano del 2019 estará lleno de futbol porque en época de vacaciones la actividad no para en el mundo con torneos muy importantes a nivel de selección.Para abrir boca, la Copa América se disputará en Brasil del 14 de junio al 7 de julio, donde Chile es el bicampeón reinante, con el local y Argentina como principales contendientes. En ausencia de México, están invitados Japón y Qatar.Al mismo tiempo, del 15 de junio al 7 de julio, la Concacaf estará de manteles largos con la Copa Oro, donde la Selección Mexicana buscará recuperar el título que Estados Unidos obtuvo en 2017.La última vez que el “Tri” ganó el certamen fue en 2015 y de lograrlo este año obtendría su título número 11.Como entremés a esos dos torneos, del 5 al 9 de junio se jugará el Final Four de la Nations League en Europa, donde Portugal, Suiza, Holanda e Inglaterra buscarán el primer título en la historia del certamen.Los lusitanos chocarán con los helvéticos, mientras que los neerlandeses se verán las caras ante los ingleses en busca de avanzar al juego por el campeonato.También en el continente negro se moverá la pelota, porque se jugará la Copa Africana de Naciones del 15 de junio al 13 de julio en Egipto, donde 24 países buscarán el título que por ahora tiene Camerún. La escuadra de los Faraones, con Mohamed Salah como estandarte y Javier Aguirre como entrenador, buscará ganar el título que se les ha negado desde 2010.Donde sí habrá Mundial es en la rama femenil, porque del 7 de junio al 7 julio Francia será la anfitriona de la Copa del Mundo en la que 24 naciones buscarán quitarle el título a la muy poderosa Selección de Estados Unidos, que en este certamen buscará revalidar el que consiguió hace cuatro años en Canadá al golear a Japón en la Final.Además, México disputará el Torneo de Toulón entre el 1 y 15 de junio con el equipo que luego deberá ir a Panamericanos y finalmente a los Olímpicos de Tokio 2020.