Vacaciones, trampa de obesidad y sedentarismo en niños

Si bien las vacaciones de verano representan para niños y adolescentes la oportunidad de relajar horarios, olvidarse de tareas, uniformes y de la rutina diaria; para los padres, representan la necesidad de encargarlos con abuelos o familiares, y perder el control sobre sus hábitos. Así lo advirtió el nutriólogo Eduardo Romero.Cuando papá o mamá tienen posibilidades, recurren a cursos de verano que les ayudan a mantener la rutina en cierta medida, sin embargo, aún están las largas tardes pegados al televisor, al celular o la computadora y comiendo a todas horas.Así, un menor que en vacaciones se sume por completo en el sedentarismo y mantiene la ingesta indiscriminada de alimentos chatarra, fritos, refrescos o jugos, puede subir hasta 2 kilogramos durante ese lapso, explicó el nutriólogoEn primer lugar, recomienda el especialista, no ceder por completo el control sobre los hábitos de los niños. Las vacaciones pueden ser una excelente oportunidad para realizar actividades al aire libre, practicar nuevos deportes e incluso experimentar con nuevos platillos o alimentos.Organizar una visita a un mercado tradicional, cambiar la clásica tarde de galletas, por la preparación de un platillo saludable, jueguen con los colores y texturas de frutas y verduras.Si los menores estarán al cuidado de familiares, establecer reglas en cuanto a sus hábitos alimenticios. Es común que las abuelas consientan con pasteles o que los tíos premien con golosinas o postres. Si es una vez a la semana, por ejemplo, es aceptable, pero no deber ser lo común.Realizar compras inteligentes. Los niños comerán lo que encuentren en casa. Si abren el refrigerador y ven refrescos o postres; si abren la despensa y hay galletas, pasteles industrializados, frituras o sopas instantáneas, eso consumirán. Entonces, lo mejor es no comprarlos.Por el contrario, hay alimentos que pueden convertirse en grandes aliados en estas vacaciones. Frutas y oleaginosas, como cacahuates, nueces o almendras, en sus presentaciones naturales. También productos lácteos con probióticos o lactobacilos. Botanas saludables como chips de plátano, orejones de manzana o dulce de membrillo, demás de palomitas de maíz sin grasa o pan integral con crema de cacahuate o mermeladas naturales.Los menores ociosos incurrirán en prácticas nocivas, sin importar su edad. Pueden sufrir caídas o provocar accidentes. En estas vacaciones, manténgalos ocupados y en la medida de lo posible organicen visitas a museos o parques públicos.Aprovechen para asignarles algún quehacer específico en casa: limpiar a fondo la habitación o el patio, pintar la fachada o arreglar el jardín. Impúlsenlos a realizar alguna labor social, o incluso, si están en edad, a que busquen un empleo de medio tiempo y ¡felices vacaciones!