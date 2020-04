Vacían anaqueles de chelas y vinos en Tabasco por ‘ley seca’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hasta entrada la noche de ayer terminaron las compras de pánico de ciudadanos ante el decreto del gobernador Adán Augusto López Hernández de que a partir de hoy entra en vigor la “ley seca” en los 17 municipios del estado, que va a durar mientras permanezca la contingencia por el Covid-19.



La adquisición masiva de cervezas, vinos y licores empezó ayer poco después de las 14:00 horas, cuando el mandatario estatal hizo el anuncio en sus cuentas de Twitter y Facebook.



En las redes sociales se hicieron virales fotos y videos de la forma atropellada en que muchos tabasqueños salieron a los centros comerciales y a vinaterías a surtirse de las bebidas, cuya venta y distribución queda prohibida desde este jueves, al punto de que las comunas podrían encarcelar a quienes encuentren trasgrediendo la disposición oficial.



En las imágenes que por la noche difundieron las televisoras de la capital del país se observa que los carritos del supermercado salían llenos, pero no de alimentos, sino de cajas de cerveza y botellas etílicas.



En algunos casos se registró que los productos alcohólicos eran acompañados con frituras a guisa de botana, para que estuvieran completos los pertrechos para aguantar el confinamiento.



A las 22:00 horas que cerraron algunos centros comerciales se constató que los anaqueles destinados a las bebidas embriagantes habían sido despoblados.



La fiebre por provisionarse de alcohol empezó alrededor de las 14:30 horas que desde su cuenta en Twitter el mandatario tabasqueño llamó a sus conciudadanos a quedarse en casa, al tiempo que anunció nuevas medidas de restricción para enfrentar la emergencia, como el cierre de establecimientos no esenciales y la prohibición para vender alcohol etílico.



Desde este jueves en toda la entidad ningún comercio ni particular puede vender u ofrecer cervezas, vinos y licores a pobladores; de hacerlo podría ser encarcelado.