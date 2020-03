Vacían familias comercios con las compras de pánico

Escuchar Nota

Del Río, Tx.- Al anunciarse el estado de emergencia nacional, cientos de personas residentes de esta población, como también de Ciudad Acuña, iniciaron las compras de pánico en los diferentes centros comerciales locales, los cuales no lograron dar abasto a la demanda de sus clientes.



Uno de los centros comerciales más visitados fue Walmart, luciendo los estantes vacíos, donde anteriormente había papel higiénico, productos de limpieza, guantes de látex, cubre bocas, gel antibacterial y agua potable.



A pesar de que no era fin de semana, desde temprana hora el centro comercial se encontraba saturado y la mayoría de las personas estaban comprando los mismos productos, desde comida no perecedera, como productos de limpieza e higiene personal.



Esta misma situación se pudo ver en el centro comercial HEB, quienes para antes del medio día ya no contaban con los productos antes mencionados, ya que se hicieron compras de pánico desde el jueves por la tarde.



A pesar de las recomendaciones de las autoridades, la comunidad no hizo caso y empezó a hacer las compras de pánico, aunque tanto la ciudad y el condado de Val Verde han informado que no se han detectado casos de Covid-19 en esta región.



John Sheedy, director del departamento de manejo de emergencias, está proporcionando información a la comunidad sobre recomendaciones de cómo prevenir el Covid-19, también está actualizando la información diariamente sobre los casos que se han detectado y los lugares en donde han sido confirmados.