Vacuna anticovid previene riesgo de morir: rector de TecSalud; llama a aplicársela

“Tiene pocos efectos secundarios, no quiere decir que no te afecte, pero son muy pocos. Cuando pones en el balance la protección de evitar la muerte versus dolor o malestar es extremadamente benéfico la protección que te da, es incuestionable ese efecto”, dijo en entrevista con el periodista Víctor Martínez.

“La forma de contener la pandemia, es que aproximadamente el 70 por ciento de la gente ya se haya vacunado, porque cuando eso sucede el virus ya no puede multiplicarse, (…) controlamos la pandemia y entonces podemos hablar de normalizar nuestra existencia”, resaló.

“Cualquier vacuna aprobada por Cofepris a la que tú tengas opción, acéptala y tómala; todas tienen un muy alto nivel de eficacia, todas están entre 70, 75 y 90”, comentó.

El rector del TecSalud, Guillermo Torre,aún teniendo en cuenta los efectos secundarios que el antígeno podría generar. Recordó que la principal razón para acceder a la dosis es queEl especialista reconoció que las vacunas pueden traer efectos secundarios, pero que estos se limitan al aumento de temperatura corporal y un poco de dolor tras la inoculación. Sin embargo, las reaccionesTorre consideró que losreducen el riesgo de complicaciones en caso de ser contagiado, pero de manera masiva pueden acabar con la pandemia que afecta actualmente a todo el mundo.En cuanto a la población que no puede se vacunada, como las mujeres embarazadas, en proceso de lactancia y pacientes con inmunodeficiencia, el rector explicó que no se les puede aplicar el antígeno porque los estudios clínicos no incluyen a esta población, por lo que no hay un antecedente o estudios sobre los efectos de las nuevas vacunas en ellos.Esperó que en un futuro inicien los estudios en personas jóvenes, pero aclaró que “no significa que la vacuna funcione menos o sea de mayor riesgo” para estos grupos. También, sostuvo que los antígenos aprobados por instituciones de salud como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris)Con Información de Milenio