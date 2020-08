Vacuna contra coronavirus de la India ‘Zydus Cadila’ prueba ser segura en humanos

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Hay buenas noticias, pues en medio de la pandemia por coronavirus, la empresa de la India 'Zydus Cadila' informó el miércoles que su potencial vacuna para covid-19 demostró ser segura y tolerada por los voluntarios de un ensayo de fase inicial en humanos.



La empresa india comenzará a partir del jueves un ensayo de etapa intermedia de su vacuna, identificada como ZyCoV-D, en la que la probará en más de mil voluntarios adultos sanos, informó en un comunicado a las autoridades reguladoras.



Zydus planea completar las pruebas de fase avanzada de ZyCoV-D para febrero o marzo e inicialmente podría producir hasta 100 millones de dosis al año, dijo a Reuters el presidente de la compañía el mes pasado.



La vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2, desarrollada por la empresa estadunidense Novavax,ha mostrado respuesta inmune positiva a pesar de haber generado efectos secundarios moderados en la mayoría de los participantes durante el ensayo clínico, según un comunicado emitido por la compañía.



Estos datos de la vacuna experimental aún se encuentran en fase 1 y 2 de pruebas clínicas, por lo cual se consideran preliminares y no han sido revisados por parte de la comunidad científica aunque ya fueron publicados.



Las pruebas se hicieron a 130 voluntarios sanosy todos los que recibieron la vacuna y no el placebo desarrollaron anticuerpos contra el SARS-CoV-2.



La respuesta más positiva se dio en aquellos que recibieron dos dosis separadas por tres semanas, ya que desarrollaron un nivel de anticuerpos cuatro veces superiores a pacientes que se han recuperado de la enfermedad.



El 80 por ciento de los voluntarios, reclutados en Australia, que recibieron la vacuna desarrollaron efectos secundarios, especialmente dolores, mientras que un 60 por ciento tuvo dolores de cabeza y musculares. Unos ocho llegaron a sufrir efectos "severos", pero de los que se recuperaron en unos días y no requirieron hospitalización.



Con información de Milenio.