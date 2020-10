Vacuna contra influenza: Quiénes tienen prioridad al aplicársela en México

Escuchar Nota

"No se preocupen de especular si hay o no vacunas y si habrá o no desabasto", enfatizó López-Gatell.

Personas padecen enfermedades

Personas de 60 años o más

Niños de 6 meses a 5 años

Embarazadas

, señaló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, durante la conferencia de prensa sobre Covid-19 en el País.El funcionario mencionó que, que están garantizadas por un contrato multianual desde 2015, en la administración de Enrique Peña Nieto. De esta manera se establece que la empresa con sede en Lyon, Francia le vende a Birmex, y esta a su vez a la Secretaría de Salud.El epidemiólogo puntualizó que las vacunas no están en cada centro de salud esperando ser utilizadas, sino que la embarcan,las inspecciona y se distribuyen a los almacenes de los estados y de ahí a los centros de salud.No descarta que exista algún momento en el que alguna persona vaya y no tengan vacunas, por la "demanda adicional" explica, pues asegura que en otros años no se agotaban las vacunas públicas gratuitas porque la gente "no tenía el interés suficiente para ponérsela", Gatell-Ramírez lo adjudica a la consciencia que nos ha causado la pandemia por Covid-19.Hugo López-Gatell indicó que las personas más susceptibles de complicarse o incluso morir por las comorbilidades como:, "no es el propósito", resalta Gatell, pues una tercera parte de la población del mundo y solo del 5 al 12% tendrían una enfermedad grave.Asimismo, explica que ponerla en quienes tienen bajo riesgo de complicaciones es "desaprovechar la capacidad de la vacuna", pues es muy baja la posibilidad que frene transmisión, sino que ayuda a que no se complique.