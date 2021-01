Vacunación contra Covid-19 corre peligro en Brasil; habría escasez de jeringas

Escuchar Nota

Brasil.- Varios fabricantes brasileños de jeringas y agujas advirtieron que el programa de vacunación en el país contra el Covid-19 podría correr peligro, ya que en las licitaciones el gobierno fijó precios demasiados bajos que no captaron interés en los proveedores de jeringas.



De acuerdo con medios internacionales, el Ministerio de Salud quiso comprar cerca de 331 millones de jeringas en una subasta electrónica este martes, pero sólo adquirió 8 millones o el 2.5% de su objetivo, luego de que estableció precios de referencia por debajo de las ofertas de las empresas.



“Los precios de referencia establecidos por el gobierno no tienen relación con la realidad que viven las empresas de jeringas”, destacó Paulo Henrique Fraccaro, líder de la Asociación Brasileña de Industrias de Medicina, Odontología, Hospital y Laboratorio (ABIMO).



El Ministerio de Salud ofreció 13 centavos por jeringa, mientras que las empresas pedían entre 22 y 48 centavos por artículo, detalló Fraccaro.



Por su parte, el estado de Sao Paulo ya compró 50 millones de jeringas y planea comprar 50 millones más. Mientras que todo el país necesitaría unos 320 millones de jeringas que costarían como máximo 230 millones de dólares, dijo el líder de ABIMO.



Paulo Henrique Fraccaro concluyó que la perspectiva de quedarse sin jeringas podría causar pánico en el país o llevar a importaciones más costosas.



Hasta el momento, Brasil no ha aprobado aún una vacuna contra el SARS-CoV-2 y no hay fecha exacta para comenzar las campañas de vacunación, en un país que tiene más de 7.6 millones de contagios y casi 195 mil decesos por el Coronavirus.