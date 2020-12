Vacunados contra Covid-19 en Coahuila sin reacciones secundarias

Escuchar Nota

“Esta vacuna es muy segura, aquí está la muestra, aquí estamos los primeros vacunados en el estado, van más de 30 minutos con la vacuna y hasta el momento al menos yo he sentido ningún síntoma o algo anormal en mi”, señaló.



Médicos y enfermeras que recibieron la vacuna este lunes en las instalaciones del, Coahuila, calificaron la vacuna de Pfizer-Biontech como segura, positiva y sin reacción ninguna.El teniente coronel, quien recibió la vacuna contra el covid-19, manifestó no tener ninguna complicación después de media hora de tiempo transcurrido de haber recibido el biológico.Sostuvo que, uso de gel, “todas estas medidas son sumamente importantes para poder combatir la pandemia”., que recuerden que la prevención es la medida más eficiente y eficaz para prevenir enfermedades, la vacuna no es la excepción y es segura.El médico cirujano también pidió a la población a no hacer fiestas y que cumplan con todas las medidas que se han repetido todos los días.