Vacunados por Covid-19 no necesitan aislarse tras exponerse al virus, dicen expertos en EU

"Los beneficios para los individuos y la sociedad de evitar cuarentenas innecesarias sobrepasan el riesgo potencial pero desconocido de transmisión (entre personas que ya han sido vacunadas)", dijeron los CDC.



Desde lossostienen que este análisis está contemplado para quienes completaron el tratamiento y no reportan síntomasde la vacuna contra el coronaviruscon covid-19, siempre que no presenten síntomas, eso fue lo que recomendaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.Según estos expertos en salud pública de ese país, las vacunas han mostrado ser eficaces contra la aparición de casos sintomáticos de covid-19, que se cree tienen influencia mayor en la transmisión del virus que los contagios asintomáticos.La agencia ha divulgado un criterio estricto para las personas que ya no tendrán que someterse a una cuarentena luego de sus vacunaciones, siempre que hayan recibido las dos dosis completas.Quienes ya han sido vacunados y deciden no aislarse, de todas formas deberían estar atentos a la posibilidad de desarrollar síntomas en un periodo de 14 días tras la exposición a una persona contagiada., que desarrolló junto con BioNTech, y Moderna fueron autorizadas en Estados Unidos para su uso de emergencia. Johnson & Johnson pidió la semana pasada la aprobación para su vacuna de dosis única.Con información de Milenio