Vacunan a médico de Ensenada que está en resguardo desde hace 9 meses

Escuchar Nota

Mexicali, BC. Un médico de Urgencias del Hospital de ISSSTECALI del puerto de Ensenada recibió la primera dosis de la vacuna contra Covid-19 sin que le correspondiera ya que no ha atendido ningún paciente desde hace nueve meses por encontrarse en resguardo domiciliario por ser persona vulnerable.



Al igual que en todo el país, la primera fase de vacunación se destinó exclusivamente para personal clínico que atiende de manera directa a pacientes con coronavirus.



El médico Pedro Vidal Miranda Figueroa publicó en sus redes sociales el momento de la aplicación de la vacuna, a pesar que desde marzo no ha asistido a su centro de trabajo, e incluso dio a conocer que regresará a laborar una vez que se aplique la segunda dosis a principios de febrero.







En tanto, personal médico del Hospital 5 de Diciembre del ISSSTE denunció preferencias en la asignación de pases de vacunación para aplicar dosis en trabajadores que no están en la primera línea de batalla y exigieron una investigación a las autoridades sanitarias.



Al menos dos trabajadores de diferentes instituciones de salud pública de la entidad recibieron su pase de vacunación a pesar que el año pasado se jubilaron, por lo que ya no atienden a personas contagiadas de Covid-19. Sin embargo, revelaron que ante la falla del sistema no acudieron a aplicarse la dosis por un acto se congruencia.



La Secretaría de Salud de Baja California justificó la aplicación de la vacuna a quien no le corresponde por "una falla en el filtro" del Sector Salud.