Vacunar solo una dosis puede favorecer la propagación de mutaciones del coronavirus: expertos

"Los beneficios de la vacunación se pierden y el problema es que se desconoce el grado de inmunidad de una sola inoculación", afirma el experto a la Agencia Efe.

"La asistencia sanitaria no opera según juicios morales, eso sería un disparate y no se hace. Se atiende a todo el mundo", remarca.

"Si a finales de enero hay unas 88 mil personas vacunadas, es muy difícil que una población de 33 millones de personas esté inmunizada en verano", comenta.

El epidemiólogo Fernando García indica que la vacunación imperfecta no confiere una protección adecuada. España continúa con el proceso de inmunización contra el coronavirus. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, a fecha de 26 de enero, se han administrado. Esto supone el 95,9% de las distribuidas entre las comunidades autónomas, que han recibido un millón 346 mil 100. Canarias, Murcia y Castilla y León son las regiones más inmunizadas contra el Covid-19, mientras que Melilla, La Rioja y Ceuta se encuentran a la cola del ranking de vacunación. Menores son los porcentajes en lo referente a la segunda dosis, ya que con Moderna se inició la inoculación semanas más tarde. Representa el 9,58% sobre el total de dosis administras desde el comienzo de la campaña. Un sistema de vacunación que nada tiene que ver con el llevado a cabo por el Reino Unido. En el país insular no se empezará a inyectar la segunda dosis hasta pasados tres meses. Su objetivo es conseguir inmunizar al mayor número de ciudadanos. Estrategia criticada por los médicos británicos y también por el epidemiólogo y presidente del comité de Ética del Instituto Carlos III, Fernando García. García indica que los resultados ofrecidos en animales "no son muy prometedores". Según él, la inmunidad debe ser perfecta, ya que una vacunación a medias podría favorecer la propagación de mutaciones y que las variantes del virus perduren en el tiempo. Motivo por el que el epidemiólogo cree que no se puede negar esta segunda dosis a ningún inoculado con la primera, aunque este se haya adelantado a su turno de vacunación. No obstante, García puntualiza que siempre que hubiese escasez. A raíz de la inmunización de políticos o trabajadores que no son de primera línea, el responsable del Instituto Carlos III pide que exista un mayor control del proceso de vacunación. "Hay que remar de manera coordinada", sentencia. Sin embargo, algunos expertos sitúan el fin del plan de vacunación bastante más lejos. Basándose en el ritmo actual, el inmunólogo Marcos López Hoyos cree que no se alcanzará este porcentaje hasta Navidades. Es más, hay comunidades autónomas que tienen las neveras por debajo de su capacidad. Madrid y Cataluña ya han anunciado que lo que resta de semana y la siguiente no pondrán primeras dosis, tan solo segundas.